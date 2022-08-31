Исламабад, 31 августа, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Правительство Пакистана, продолжая усилия по стабилизации цен на продукты питания, выдаёт лицензию на импорт лука и помидоров из Афганистана и Ирана.

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Газета Dan сообщила, что министерство продовольственной безопасности Пакистана приняло решение выдать эти лицензии в ближайшие 24 часа.

Министерство также обратилось в Федеральный налоговый совет с просьбой отменить ввозные пошлины и налоги на лук и помидоры на следующие три месяца и ожидает, что это будет выполнено немедленно. Ведомство указало, что эти меры были приняты с целью обеспечения поставок основных товаров на рынок и стабилизации цен.

После губительного наводнения в Пакистане цены на продукты питания резко выросли. По словам пакистанских официальных лиц, цена на лук на этой неделе выросла в пять раз, и пакистанское правительство даже решило импортировать его из Индии.

Следует отметить, что наводнение в Пакистане затронуло не менее 22 миллионов человек и вызвало острый продовольственный кризис.