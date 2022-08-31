Донецк, 31 августа, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщили 31 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:45 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 31 августа киевские боевики обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике.