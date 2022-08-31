Ульяновск, 31 августа, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В Ульяновской области в связи с распределением государственных функций и сменой приоритетов переименовали минприроды. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

С 1 сентября министерство природы и цикличной экономики будет официально называться министерством природных ресурсов и экологии Ульяновской области. В ведомстве отмечают, что данное решение принято с учётом федеральных норм и с целью «единообразия в использовании наименования».

Министром останется Гульнара Рахматулина. Она пояснила, что ранее ведомство «активно занималось» вопросам обращения с ТКО, в том числе вторичным использованием отходов, что являлось частью цикличной экономики.

«Данное направление передано министерству ЖКХ, а мы, в свою очередь, усилились в области лесного хозяйства, рационального использования природных ресурсов и улучшения экологической обстановки», — сказала глава минприроды.

По её словам, на особом контроле с сентября будет решение экологических проблем благодаря «зелёным платежам» (компенсации за негативное воздействие на окружающую среду), которые будут пополнять местные бюджеты.

Как сообщало ИА REGNUM , в апреле 2022 года в правительстве Ульяновской области создали два новых органа власти: министерство имущественных отношений и архитектуры, а также министерство жилищно-коммунального комплекса и строительства, в рамках которого объединили два министерства.