Москва, , 15:53 — REGNUM В России в 2023 году цены на образовательные услуги стабилизируются, а во втором полугодии вырастут на 5-6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал информацию о том, что за первые восемь месяцев 2022 года средний чек покупки в категориях, относящихся к образованию, снизился на 48%.

Образование NEC Corporation of America

«Снижение среднего чека покупки на образовательные услуги связано с несколькими факторами, — сказал Сафонов. — Падение реальных доходов населения приводит к переходу на более дешевые образовательные сервисы, использование рассрочек платежа (последнее обстоятельство также увеличивает количество банковских транзакций). Если падение реальных доходов населения сохранится, то мы увидим сокращение спроса на платные образовательные услуги не менее чем на 10%. В 2023 году цены на образовательные услуги стабилизируются, а во втором полугодии вырастут на 5-6%».

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