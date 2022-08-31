Париж, 31 августа, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Европейская комиссия объявила, что утвердила план Франции по реализации общей сельскохозяйственной политики на период 2023–2027 годов, первую версию которой Брюссель отклонил, считая ее недостаточно «экологичной», сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Исполнительный орган ЕС также дал «зеленый» свет национальным планам для Дании, Финляндии, Ирландии, Польши, Португалии и Испании.

Франция является ведущей страной-бенефициаром общей сельскохозяйственной политики, ежегодно выделяя почти 9,4 млрд евро в виде субсидий.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что любые отключения газа в случае нехватки этого источника энергии коснутся только предприятий, которые являются крупнейшими потребителями.

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