Москва, , 15:52 — REGNUM Текущие показатели состояния отечественной экономики демонстрируют, что прогнозы, выдвинутые в первый момент после начала СВО и введения антироссийских санкций, оказались далеки от действительности, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «ИВА Траст» Виктор Шахурин.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас уже даже осторожные представители министерств экономического блока и ЦБ уже пересматривают свои оценки итоговых значений на 2022 год.

Значительная часть российского экспорта была перенаправлена на альтернативные рынки, при этом доходы от экспорта в Европу, несмотря на физическое сокращение объемов поставок, превышают прошлогодние.

Довольно оперативно российский бизнес переориентируется на новые логистические цепочки и альтернативные методы расчетов с контрагентами, хороший стимул получило и импортозамещение, несмотря на укрепление курса национальной валюты.

При этом арсенал возможных антироссийских рестрикций со стороны Европы и США уже фактически исчерпан, в то время как последствия для них самих от введения этих санкций сигнализируют о том, что сами они вынуждены эти ограничения обходить.

При этом акции российских компаний сейчас оценены необоснованно низко по отношению к их показателями выручки и прибыли, что, в частности, демонстрирует сегодняшний взлет акций Газпрома на волне информации о промежуточных дивидендах.

То есть Россия вполне может рассчитывать на значительный приток инвестиций, даже если не из западных стран, то от инвесторов большей части планеты. При этом и правительство в свою очередь сохраняет высокий уровень инвестиций в инфраструктуру и финансовой поддержки потребительского спроса.

Так что высока вероятность, что интенсивный восстановительный рост экономики России можно будет увидеть уже в конце 2022 — начале 2023 года. Но ключевым фактором, конечно, будет успешное завершение СВО на территории бывшей УССР и формирования новой картины мира», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития разработало сценарий устойчивого развития экономики РФ до 2030 года.

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