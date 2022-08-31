Москва, 31 августа, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Текущие показатели состояния отечественной экономики демонстрируют, что прогнозы, выдвинутые в первый момент после начала СВО и введения антироссийских санкций, оказались далеки от действительности, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «ИВА Траст» Виктор Шахурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Сейчас уже даже осторожные представители министерств экономического блока и ЦБ уже пересматривают свои оценки итоговых значений на 2022 год.

Значительная часть российского экспорта была перенаправлена на альтернативные рынки, при этом доходы от экспорта в Европу, несмотря на физическое сокращение объемов поставок, превышают прошлогодние.

Довольно оперативно российский бизнес переориентируется на новые логистические цепочки и альтернативные методы расчетов с контрагентами, хороший стимул получило и импортозамещение, несмотря на укрепление курса национальной валюты.

При этом арсенал возможных антироссийских рестрикций со стороны Европы и США уже фактически исчерпан, в то время как последствия для них самих от введения этих санкций сигнализируют о том, что сами они вынуждены эти ограничения обходить.

При этом акции российских компаний сейчас оценены необоснованно низко по отношению к их показателями выручки и прибыли, что, в частности, демонстрирует сегодняшний взлет акций Газпрома на волне информации о промежуточных дивидендах.

То есть Россия вполне может рассчитывать на значительный приток инвестиций, даже если не из западных стран, то от инвесторов большей части планеты. При этом и правительство в свою очередь сохраняет высокий уровень инвестиций в инфраструктуру и финансовой поддержки потребительского спроса.

Так что высока вероятность, что интенсивный восстановительный рост экономики России можно будет увидеть уже в конце 2022 — начале 2023 года. Но ключевым фактором, конечно, будет успешное завершение СВО на территории бывшей УССР и формирования новой картины мира», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития разработало сценарий устойчивого развития экономики РФ до 2030 года.

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