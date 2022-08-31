Рига, 31 августа, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Правительство Латвии утвердило поправки к правилам по эпидемиологической безопасности и ограничению распространения коронавируса, где оговариваются меры в сфере образования. Об этом сообщил портал bb. lv.

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Так, учебные заведения Латвии по-прежнему должны следовать разработанным ранее общим протоколам безопасности — дезинфекция и прочие гигиенические требования, вентиляция помещений, разделение потоков учащихся в случае необходимости и другое.

Однако теперь расширены полномочия и ответственность администраций учебных заведений — в частности, руководство учебного заведения сможет самостоятельно принимать решение, вводить ли те или иные ограничения и их сроки в зависимости от ситуации на местах.

Например, если в школе будет отмечен рост заболеваемости, администрация сможет по своему усмотрению определять и вносить кратковременные изменения в организацию учебного процесса.

Если эпидемиологическая ситуация серьезно ухудшается в среднем или высшем учебном заведении, а принятые до этого локальные меры не помогают, то после оценки ситуации и с учетом специфики образовательной программы администрация вуза или колледжа имеет право принять решение о том, чтобы временно перевести преподавание части курса или отдельного модуля программы на т. н. гибридный вариант обучения.

Ношение защитных масок в помещениях учебных заведений пока не обязательно. Но администрация учебного заведения имеет право ввести обязательное ношение масок — до улучшения ситуации.

При этом сняты требования, связанные с вакцинацией: учащимся колледжей и вузов прививочный сертификат или справка переболевшего потребуется только в том случае, если студент/учащийся участвует в практических занятиях в рамках образовательной программы и если соответствующее учебное заведение приняло решение о необходимости такого сертификата.

Питание в учебных заведениях пока будет организовано в обычном порядке.