Москва, 31 августа, 2022, 15:50 — ИА Регнум. К 1 сентября на территории Москвы ожидается резкое похолодание. Об этом 31 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень

«Погода не знает никаких временных ограничений и в этом году осень, глубокая осень наступает 1 сентября — сразу после жары», — сказал Вильфанд.

По его словам, в Москве 1 сентября ожидается сильный ветер, а температура не будет превышать 12-14 градусов.