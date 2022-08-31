Любляна, , 16:10 — REGNUM Словения назначила своего специального представителя по Западным Балканам. Об этом 30 августа сообщила министр иностранных дел Словении Таня Файон.

Таня Файон GUE NGL

Об этом решении Файон оповестила спецпредставителя США по Западным Балканам Габриэля Эскобара, передает портал Radio Sarajevo.

Словенским коллегой Эскобара станет дипломат Анжей Фрагнеш, который с 2005 по 2009 год работал в посольстве Словении в Сербии, где курировал вопросы словенско-сербского сотрудничества и косовского урегулирования.

Напомним, что у ЕС есть свой представитель по Западным Балканам — Мирослав Лайчак. У Великобритании спецпредставителем по Западным Балканам выступает офицер британских военно-воздушных сил сэр Стюарт Питч.