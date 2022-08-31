* Талибы — запрещённая в России организация

Калат, Афганистан, 31 августа, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) применили силу против жителей афганской провинции Забуль во время подготовки к празднованию годовщины ухода последнего американского солдата из Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Источники в провинции Забуль сообщили, что радикалы силой установили свои флаги на магазинах. По их словам, эта акция была проведена местным штабом полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На рынке Калата, столицы провинции Забуль, было объявлено, что магазины будут закрыты, если на них не будут вывешены белые флаги талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили 31 августа государственным праздником по случаю вывода американских войск из Афганистана и официально отметили этот день на авиабазе Баграм и в других городах страны.