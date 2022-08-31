Москва, , 15:46 — REGNUM Основная проблема поставок газа по «Северному потоку» — это сервисное обслуживание турбин, которые сейчас приходится обслуживать по-новому, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Газопровод «Северный поток» Официальный сайт ПАО «Газпром»

«С уходом иностранных компаний, способных совокупно быстро и качественно проводить все сервисные работы по газопроводам, Россия столкнулась с ограничениями по транзакциям платежей на работы, отказами напрямую работать с российским оператором газопровода из-за возможных дальнейших действий правительства ЕС и США против них самих же.

Газпром даёт понять, что в обслуживании газопроводов нужна гарантия стабильности выполнения сервисных работ иностранных компаний. И даже при выстраивании процесса обслуживания турбин по новому любое вмешательство правительства ЕС приводит к остановкам и удлинению сроков техобслуживания.

Это в конечном счёте может сказаться на выставлении счёта оператором о преднамеренном вмешательстве, порче, халатности, и упущенной выгоде со стороны ряда чиновников ЕС. В конечном счёте в России могут принять решение по решению всех вопросов по обслуживанию трубы собственными силами.

Но тогда без участия иностранных компаний могут появиться различные формы диверсий с обвинениями России с расчётом, что это теперь только зона ответственности российской стороны. Россия может обойтись своими силами и турбинами», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки газа по трубопроводу «Северный поток» остановлены полностью в связи с началом планового ремонта единственной рабочей газопоршневой установке (ГПУ) № 24.

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