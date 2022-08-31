Москва, 31 августа 2022, 15:46 — REGNUM Основная проблема поставок газа по «Северному потоку» — это сервисное обслуживание турбин, которые сейчас приходится обслуживать по-новому, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Газопровод «Северный поток»
Газопровод «Северный поток»
Официальный сайт ПАО «Газпром»
«С уходом иностранных компаний, способных совокупно быстро и качественно проводить все сервисные работы по газопроводам, Россия столкнулась с ограничениями по транзакциям платежей на работы, отказами напрямую работать с российским оператором газопровода из-за возможных дальнейших действий правительства ЕС и США против них самих же.
Газпром даёт понять, что в обслуживании газопроводов нужна гарантия стабильности выполнения сервисных работ иностранных компаний. И даже при выстраивании процесса обслуживания турбин по новому любое вмешательство правительства ЕС приводит к остановкам и удлинению сроков техобслуживания.
Это в конечном счёте может сказаться на выставлении счёта оператором о преднамеренном вмешательстве, порче, халатности, и упущенной выгоде со стороны ряда чиновников ЕС. В конечном счёте в России могут принять решение по решению всех вопросов по обслуживанию трубы собственными силами.
Но тогда без участия иностранных компаний могут появиться различные формы диверсий с обвинениями России с расчётом, что это теперь только зона ответственности российской стороны. Россия может обойтись своими силами и турбинами», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки газа по трубопроводу «Северный поток» остановлены полностью в связи с началом планового ремонта единственной рабочей газопоршневой установке (ГПУ) № 24.

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