Кемерово, 31 августа, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В Кемеровской области 1 сентября за школьные парты сядут 326 803 учащихся, в том числе 31 734 ребёнка пойдут в первый класс. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Торжественная церемония поднятия государственного флага России

В областной администрации подчеркнули, что впервые в этом году традиционные праздничные линейки в школах начнутся с поднятия Государственного флага России и исполнения Государственного гимна страны. Затем каждый первый класс высадит в школьном дворе дерево, за которым будет ухаживать до выпуска.

Отметим, что в новом учебном году 17 719 кузбасских ребят пойдут в учреждения среднего профессионального образования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с первого сентября во всех территориях Кемеровской области в школах будут созданы кадетские классы.