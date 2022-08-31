Москва, 31 августа, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В сентябре температура на большей части России ожидается в пределах нормы. Об этом 31 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень

Также в ряде регионов температурный режим будет выше средних многолетних значений. Однако на северо-западе России ситуация будет иной.

«В сентябре практически повсеместно температурный фон ожидается в переделах нормы или выше нормы. Но в Северо-Западном федеральном округе температурный фон будет ниже нормы», — сказал Вильфанд.