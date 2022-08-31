Глава МВД Франции рад решению выслать имама в Марокко
Париж, 31 августа, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Государственный совет Франции дал «зеленый» свет изгнанию имама Хасана Икиуссена, обвиненного в антисемитских высказываниях, передает BFM TV.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен потребовал, чтобы имам был выслан из Франции.
«Решение государственного совета подтвердило работу министерства внутренних дел по высылке Хасана Икиуссена с национальной территории», — заявил глава МВД Франции.
Ранее высылку имама в Марокко приостановили, объяснив это тем, что это может вызвать «несоразмерное нападение» на «частную и семейную жизнь» имама.
С 2017 года с территории Франции выдворено 786 «радикалов».
Как сообщало ИА REGNUM, член Европарламента Джордан Барделла стал кандидатом в президенты политической партии во Франции «Национальное объединение».
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