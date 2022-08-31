Париж, 31 августа, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Государственный совет Франции дал «зеленый» свет изгнанию имама Хасана Икиуссена, обвиненного в антисемитских высказываниях, передает BFM TV.

Economie.gouv.fr Жеральд Дарманен

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен потребовал, чтобы имам был выслан из Франции.

«Решение государственного совета подтвердило работу министерства внутренних дел по высылке Хасана Икиуссена с национальной территории», — заявил глава МВД Франции.

Ранее высылку имама в Марокко приостановили, объяснив это тем, что это может вызвать «несоразмерное нападение» на «частную и семейную жизнь» имама.

С 2017 года с территории Франции выдворено 786 «радикалов».

Как сообщало ИА REGNUM, член Европарламента Джордан Барделла стал кандидатом в президенты политической партии во Франции «Национальное объединение».

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