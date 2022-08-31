Санкт-Петербург, , 15:49 — REGNUM Одного из руководителей Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета) подозревают в организации, вместе с сообщниками, схемы хищения денежных средств, выделенных вузу на научные исследования, сообщили 31 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Технологический институт СПб пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. 24 августа сотрудники экономической полиции Адмиралтейского района совместно с оперативниками регионального УФСБ России провели обыски у проректора вуза по научной работе.

«Установлено, что совместно с неустановленными лицами он добился заключения между учебным заведением и аффилированной фирмой фиктивного договора на проведение работ на сумму 1,5 млн рублей, при этом фактическая стоимость работ составила 40 тыс. рублей», — рассказали в Главке, добавив, что полученной разницей злоумышленники распорядились в личных целях.

По данным следствия, общая сумма похищенных мошенническим путём бюджетных средств превышает 40 млн рублей.

«Подозреваемому проректору избрана мера пресечения — заключение под стражу», — добавили в полиции.

Отметим, что всего оперативники провели 16 обысков, в том числе и у других фигурантов дела, в ходе которых изъяли компьютеры, документы, мобильные телефоны, подтверждающие причастность к совершению преступления.

«Установлены дополнительные эпизоды преступной деятельности, а также лица возможно причастные к совершению преступления», — подытожили в пресс-службе регионального управления МВД.