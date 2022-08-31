Донецк, 31 августа, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике, сообщили 31 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:40 (совпадает с мск) — н. п. Заря — н. п. Новобахмутовка: выпущено 7 снарядов калибром 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 31 августа киевские боевики обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике.

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