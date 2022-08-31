Вашингтон, 31 августа, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Американские власти должны признать, что война в Афганистане закончилась их поражением и не принесла народу Афганистана ничего, кроме горя и краха ложных надежд. Об этом говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне по случаю годовщины ухода последнего американского солдата из Афганистана.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Год назад завершилась 20-летняя американская военная кампания в Афганистане. Результаты самой продолжительной войны в истории США ужасны», — говорится в сообщении диппредставительства в телеграм-канале.

«Спустя год после вывода войск в Афганистане разворачивается гуманитарная катастрофа, и существует угроза, что она станет ещё более смертоносной, чем 20 лет войны», — указывают дипломаты.

«Мы считаем, что Вашингтон должен признать, что война в Афганистане закончилась поражением Соединённых Штатов, и что 20 лет войны не принесли Афганистану ничего, кроме проблем и краха иллюзорных надежд», — отмечено в заявлении.

В сообщении также подчёркивается: «ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие террористические группировки угнездились в Афганистане при попустительстве бывших афганских правительственных чиновников и их западных партнёров».

Говоря о том, что производство наркотиков в Афганистане увеличилось в десять раз, посольство России подчеркнуло, что экономические достижения бывшего афганского правительства, которые широко рекламировались американской стороной, «не имели под собой реальной основы и рухнули сразу после вывода иностранных войск».

«Сейчас необходимо уменьшить страдания афганцев, необходимы огромные средства для восстановления разрушенной страны; первым обязательным шагом в этом направлении является безоговорочный возврат всех средств Центрального банка Афганистана, заблокированных Соединёнными Штатами», — указано в заявлении российского посольства.