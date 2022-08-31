Москва, , 15:40 — REGNUM На территории Земли глобальное потепление происходит со скоростью, которой не было ещё за всю историю планеты. Об этом 31 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глобальное потепление в представлении художника Global warming

Метеоролог отметил, что отдельно взятый год может быть холоднее предыдущего, но если сравнивать более продолжительные временные отрезки, то глобальное потепление становится очевидным.

«Никогда за всю историю земли, а это 4,5 млрд лет, не было такой скорости потепления. Каждое десятилетие будет теплее предыдущего. Но год на год не приходится — один год может быть холоднее, чем предыдущий», — сказал Вильфанд.

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