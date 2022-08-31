Москва, 31 августа, 2022, 15:40 — ИА Регнум. На территории Земли глобальное потепление происходит со скоростью, которой не было ещё за всю историю планеты. Об этом 31 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Global warming Глобальное потепление в представлении художника

Метеоролог отметил, что отдельно взятый год может быть холоднее предыдущего, но если сравнивать более продолжительные временные отрезки, то глобальное потепление становится очевидным.

«Никогда за всю историю земли, а это 4,5 млрд лет, не было такой скорости потепления. Каждое десятилетие будет теплее предыдущего. Но год на год не приходится — один год может быть холоднее, чем предыдущий», — сказал Вильфанд.