Бухарест, 31 августа, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о реализации масштабной программы по оказанию экстренной финансовой помощи местным аграрным предприятиям и частным крестьянским хозяйствам страны. Об этом 31 августа сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

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Согласно официальной информации, соответствующие средства должны быть направлены на приобретение работниками сельскохозяйственной отрасли топлива для уборочной техники.

«Мы готовы предоставить эти деньги исключительно на энергоносители, которые помогут собрать необходимый урожай, — заявил министр сельского хозяйства Румынии Петре Дэа. — Речь идет о покупке бензина и дизельного топлива».

Предполагается, что в ближайшее время на воплощение программы в жизнь будет выделено в общей сложности 817 млн леев ($168 млн).

О методах распределения выделяемых средств не сообщается.