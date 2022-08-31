Москва, , 15:42 — REGNUM Контекст для возобновления диалога с США по стратегической стабильности сейчас не самый благоприятный, но прорывов Россия и не ждёт. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил 31 августа журналистам.

Сергей Рябков Mid.ru

«Нынешний контекст для возобновления двустороннего диалога с США по тематике стратегической стабильности и стратегических наступательных вооружений не самый благоприятный», — сказал дипломат.

По словам Рябкова, какие-то прорывы не ожидаются, ситуация в этой сфере методично обсуждается с американской стороной, происходит обмен уведомлениями. В целом механизм договора работает, поиск пути продвижения будет продолжен.

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