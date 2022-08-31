Москва, 31 августа, 2022, 15:37 — ИА Регнум. После разочарования инвесторов Газпрома по причине беспрецедентной отмены в июне 2022 года собранием акционеров выплаты дивидендов за 2021 год, которое нашло отражение в падении акций газового гиганта более чем на 30% 30 июня 2022 года, вчерашнее объявление Газпрома о намерении неожиданной выплаты дивидендов за I полугодие 2022 года придало мощный стимул росту текущих котировок акций Газпрома, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.
«Более того, стремительный рост цен акций Газпрома явился драйвером повышения котировок других голубых фишек, таких как Сбербанк, Роснефть, Лукойл, Алроса, Норникель и в целом индекса Мосбиржи, в структуре которого Газпром занимает более 10%.
Существует вероятность того, что 30 сентября 2022 года на внеочередном общем собрании акционеров опять будет принято отрицательное решение о выплате рекомендованных дивидендов, так как вчерашнее решение не подкреплено соответствующими позитивными сигналами.
В наше непредсказуемое время можно ожидать чего угодно. Рынок очень непрозрачный и непредсказуемый в связи с активным стремлением властей справиться с экономическим кризисом.
К 30 сентября могут реализоваться новые риски отказа в выплате дивидендов, особенно в преддверии рассмотрения проекта федерального бюджета в начале октября. В случае повтора июньской неожиданной для рынка негативной ситуации отмены дивидендных выплат — это полностью подорвет доверие инвесторов к Газпрому.
Поэтому при возникновении факторов, ограничивающих возможности текущей выплаты дивидендов, не исключена вероятность утверждения дивидендов в меньшем объеме», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, стоимость акций Газпрома 31 августа на торгах Мосбиржи повышалась на 35,3%, до 275,96 рубля.
Читайте также: Поставки газа по «Северному потоку» остановлены полностью