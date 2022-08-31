Полоцк, Белоруссия, 31 августа, 2022, 17:06 — ИА Регнум. С 1 сентября документы на визу в Эстонию, Финляндию, Швецию белорусские граждане смогут подать в новых визовых центрах Эстонии, которые откроются в Полоцке и Бобруйске. Об этом сообщила компания VFS Global.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

В VFS Global предупредили, что в данных центрах услуга мгновенной фотографии будет пока недоступна, а оплаты консульского, сервисного сбора, дополнительных услуг будут осуществляться через систему ЕРИП.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала специальной военной операции России в б. УССР визовые центры Эстонии в Белоруссии осуществляют выдачу виз только для посещения близких родственников и по гуманитарным причинам, таким как тяжелая болезнь или похороны близкого родственника.