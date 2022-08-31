Таллин, 31 августа, 2022, 15:34 — ИА Регнум.

James St. John Горючий сланец

В условиях все более острого дефицита электроэнергии каждое государство должно заботиться в первую очередь о своей энергетической безопасности, поэтому Эстония стоит вернуться к полноценной добыче и обработке горючего сланца, от чего страна отказывалась под влиянием Брюсселя все последние годы.

Об этом, по сообщению эстонского портала stolitsa. ee, профессор Института энерготехнологии Таллинского технического университета Алар Конист заявил на семинаре на тему энергетического кризиса в Европе.

«Сегодня оптимальным вариантом для обеспечения необходимого объема производственных мощностей и энергетической безопасности является сланец. У сланца очень большие перспективы», — подчеркнул Конист.

Он считает, что можно было бы построить еще три работающих на сланце блока Нарвских электростанций вместе с установками по улавливанию углекислого газа СО2.

Профессор подверг критике систему работы энергобиржи Северной Европы Nord Pool, на основании цен которой выстраивается весь энергорынок Эстонии и Прибалтики. По мнению Кониста, энергобиржа рассчитана на благоприятную ситуацию на рынке, однако сегодня стали очевидны все ее недостатки.

«Биржа нуждается в основательной реформе, в противном случае лучше покинуть ее. Технических проблем я тут не вижу, так как в ЕС все решения являются лишь вопросом политической договоренности», — подчеркнул Конист.