Москва, , 15:33 — REGNUM На территории Европейского континента лето 2022 года стало экстремально жарким. Об этом 31 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Жара Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР

По словам метеоролога, лето 2022 года стало самым жарким для Европы за все время климатических наблюдений.

«Экстремально жаркое лето было в Европе в этом году. Такого жаркого лета в Европе не было за всю историю наблюдений», — сказал Вильфанд.

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