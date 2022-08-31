Москва, 31 августа, 2022, 15:33 — ИА Регнум. На территории Европейского континента лето 2022 года стало экстремально жарким. Об этом 31 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Жара

По словам метеоролога, лето 2022 года стало самым жарким для Европы за все время климатических наблюдений.

«Экстремально жаркое лето было в Европе в этом году. Такого жаркого лета в Европе не было за всю историю наблюдений», — сказал Вильфанд.