Донецк, 31 августа, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, сообщили 31 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:30 (совпадает с мск) — н. п. Новгородское — н. п. Пантелеймоновка: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики выпустили по Зайцево в Донецкой Народной Республике 12 мин.

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