Чебоксары, 31 августа 2022, 15:32 — REGNUM Беженцы из Донбасса могли бы быть реализованы в России как квалифицированные специалисты, и их труд пошёл бы на благо страны, развития экономики и малого бизнеса. И этот аспект нужно использовать с учётом текущей ситуации, сообщил ИА REGNUM экс-глава фракции КПРФ в Госсовете Чувашии, помощник депутата Госдумы Дмитрий Евсеев.
Говоря о миграционной обстановке, политик выделил два момента, проявившихся с началом военной спецоперации. Один из них касается трудовых мигрантов из Средней Азии, многие из которых трудятся рабочими, продавцами, заняты в сфере услуг.
По его словам, особая ситуация сложилась с беженцами из Донбасса и территории б. УССР.
Как сообщало ИА REGNUM , ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо быть более активными в вопросе адаптации мигрантов.
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