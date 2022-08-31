Чебоксары, 31 августа, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Беженцы из Донбасса могли бы реализоваться в России как квалифицированные специалисты, и их труд пошёл бы на благо страны, развития экономики и малого бизнеса. И этот аспект нужно использовать с учётом текущей ситуации, сообщил ИА REGNUM экс-глава фракции КПРФ в Госсовете Чувашии, помощник депутата Госдумы Дмитрий Евсеев.

Иван Шилов, ИА REGNUM Паспорт РФ

Говоря о миграционной обстановке, политик выделил два момента, проявившихся с началом военной спецоперации. Один из них касается трудовых мигрантов из Средней Азии, многие из которых трудятся рабочими, продавцами, заняты в сфере услуг.

«Из-за ситуации с валютой идёт некоторый отток трудовых мигрантов из Средней Азии. Это связано с проблемами перевода рублей в валюту, которые возникли сначала из-за курса рубля, а затем из-за сложностей с приобретением валюты для перевода своим семьям на родину», — сказал Дмитрий Евсеев.

По его словам, особая ситуация сложилась с беженцами из Донбасса и территории б. УССР.

«Если говорить о трудоспособных беженцах, то это, как правило, квалифицированные специалисты, это совсем другой уровень образования, знания языка, профессиональных навыков, воспитания и культуры, которая близка нам. И для России было бы здорово, если бы это у нас использовалось, были бы созданы условия для их адаптации через трудоустройство, через их профессиональную реализацию. Это способствовало бы развитию экономики, малого и среднего бизнеса. Но нужно при этом понимать, что и требования у них повыше к уровню зарплаты и качеству жизни», — добавил экс-депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо быть более активными в вопросе адаптации мигрантов.

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