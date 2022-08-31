Новосибирск, 31 августа, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В Новосибирском метрополитене с 31 августа начали курсировать два состава из пяти вагонов. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Nsk-metro.ru В новосибирском метро

«Сегодня пассажиропоток метро достигает максимальных показателей, которые могут обеспечить четырёхвагонные поезда. Этим видом транспорта пользуется 260 тысяч человек в день, — прокомментировал мэр Анатолий Локоть. — Поэтому было принято решение увеличить пропускную способность метро за счет присоединения пятого вагона».

По данным начальника Новосибирского метрополитена Аркадия Чмыхайло, всего у муниципального предприятия 25 составов: на линии постоянно работают 19, три — в ремонте, три — в резерве. Полностью перейти на поезда из пяти вагонов в Новосибирске планируется к 2031 году.

При этом один пятивагонный состав стоит 650 млн рублей. Руководство метрополитена рассчитывает на поддержку со стороны города, области и федерального центра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске в ближайшее время может вырасти стоимость проезда в метрополитене.