Москва, 31 августа, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Указываемые Минстроем РФ уважительные причины для долги за ЖКУ, действительно, являются обоснованными, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

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«Ведь именно по причинам болезни, потери работы или смерти близких граждане не имеют возможности оплатить коммунальные услуги. Это социальная мера, которая позволит поддержать население в сложной ситуации.

Единственное, необходимо учесть, что ресурсоснабжающие организации могут потерять большие объемы доходов.

Однако поскольку государство предлагает такую меру, значит уже просчитаны возможные риски. И выявлены преимущества таких нововведений», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минстрой РФ предлагает разрешить списывать долги за услуги ЖКХ, если у граждан есть уважительные причины.

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