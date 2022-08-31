* талибам — запрещённая в России организация

Кабул, 31 августа, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Али Майсам Назари, офицер по связям с общественностью Фронта национального сопротивления Афганистана, заявил, что силы сопротивления усилились за минувший год и ведут боевые действия против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в шести из 34 провинций Афганистана силами четырёх тысяч подготовленных бойцов.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

«Нам ясно, что из-за позиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении прав женщин, прав человека, демократии и терроризма политическое решение для прекращения конфликта в Афганистане неприменимо. Либо мы должны освободить страну от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), либо заставить их измениться и принять мирный процесс», — сказал Назари в интервью CNN.

Он добавил, что они просили разные страны оказать помощь Фронту сопротивления, но получили только политическую и моральную поддержку со стороны Таджикистана, другие страны не проявляли интереса к проблемам Афганистана.

«Прошлой зимой наши бойцы действовали в шести провинциях на севере Афганистана: Панджшер, Каписа, Баглан, Бадахшан, Тахар и Парван», — добавил Назари.

Офицер по связям с общественностью сказал: »Нам удалось свести наши потери к минимуму, потому что мы занимаем позиции в горах. Бойцы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прибывшие из южного Афганистана, из Кандагара и Гильменда, не обучены воевать в горах».

Назари также добавил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддерживает связи с региональными и международными террористическими группировками, и такие группы, как «Джамаат Ансарулла» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Исламское движение Узбекистана (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пакистанские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в настоящее время имеют присутствие в Афганистане.

Представитель фронта указал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) превратили Афганистан в убежище для терроризма. Например, в настоящее время радикалы вооружили и оснастили террористическую группировку «Джамаат Ансарулла» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), состоящую из граждан Таджикистана, оружием американского производства и позволили им обосноваться на границе с Таджикистаном.

«Наше видение будущего Афганистана — это демократическая и федеративная децентрализованная республика, в которой каждый гражданин будет иметь равные права независимо от расы, религии и пола», — сказал Назари.