Минск, , 16:19 — REGNUM Верховный Суд Белоруссии признал неформальную организацию BYPOL с входящими в нее структурными подразделениями террористической. Об этом сообщила пресс-служба белорусской Генпрокуратуры.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение было принято по заявлению генерального прокурора Белоруссии Андрея Шведа.

«Деятельность данной организации связана с формированием в обществе идей радикализма и склонением граждан к экстремистской деятельности для изменения конституционного строя Республики Белоруссия незаконным путëм. Для этого в том числе проводилась работа по обучению изготовлению взрывчатых веществ и оружия, тактике оказания силового сопротивления правоохранителям, осуществлялись проработка и планирование акций террористической и экстремистской направленности», — утверждает Генпрокуратура.

По данным ведомства, в результате деятельности организации «на территории страны совершены различные преступления экстремисткой направленности, включая акты терроризма».

«С 30 августа 2022 года деятельность организации на территории Республики Белоруссия запрещена, а любое участие в ней повлечет уголовную ответственность», — уточняет ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, BYPOL — это объединение бывших белорусских силовиков, которые ушли из органов после неудавшейся попытки госпереворота в 2020 году.