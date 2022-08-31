Таллин, 31 августа, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Директор Таллинской Паэской гимназии Изабелла Рийтсаар считает, что идея перевода всех школ нацменьшинств полностью на эстонский язык на сегодняшний день утопична. Об этом она сообщила эстонскому порталу stolitsa. ee.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

Комментируя заявление руководителя Эстонского общества учителей родного языка (EES) Каи Сарапуу о том, что план перехода к 2024 году всех местных школ на эстонский язык обучения нереалистичен, Рийтсаар отметила, что идея перевода школ на эстонский язык не подкреплена конкретным пошаговым планом.

«На сегодняшний день идея перевода всех учеников школ с русским языком обучения на эстонский язык обучения выглядит как утопия. Нет ресурсов для осуществления этой идеи. Любая идея хороша тогда, когда она подкреплена конкретным планом, причем пошаговым. Нет учителей, нет учебных пособий и еще много чего нет», — перечислила она.

Директор столичной школы иронично добавила к сказанному: «Может, у наших властей и есть ресурсы, но они, по всей видимости, скрытые».