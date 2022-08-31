Братислава, 31 августа, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил 31 августа, что подал заявление об отставке и готов к дальнейшим коалиционным переговорам, чтобы помочь разрешить охвативший правительство конфликт, сообщает агентство Reuters.

Bratislavská župa Рихард Сулик

Либеральная партия «Свобода и солидарность», к которой принадлежит Сулик, младший партнер в правящей коалиции, потребовала, чтобы в отставку ушел и министр финансов Игор Матович, чтобы стабилизировать правительство.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил ранее в этот же день, что Матович может уйти в отставку при определенных условиях. Этим заявлением Хегер попытался разрядить конфликт, который грозит лишить его правительство парламентского большинства.