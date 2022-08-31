Самара, 31 августа, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Бывшего начальника уголовного розыска отдела полиции обвинили в мошенничестве в Самарской области. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По версии следствия, в октябре 2021 года фигурант уголовного дела предложил своему подчиненному — оперуполномоченному полиции за 30 тысяч рублей поспособствовать прекращению в отношении него проверочных мероприятий.

В материалах дела указано, что обвиняемый не имел возможности и не собирался выполнять взятые на себя обязательства.

«После получения на свой счет запрошенной суммы, правоохранитель распорядился средствами по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба.

По данному факту в отношении бывшего начальника уголовного розыска отдела полиции № 9 Управления МВД России по г. Самаре было возбуждено уголовное дело. Материалы дела в ближайшее время будут переданы в суд.