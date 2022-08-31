Архангельск, 31 августа, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Дан старт пятой смене в рамках программы «Дети Арктики». Ориентировочно она начнётся 24 октября и продлится две недели. Планируется, что осенняя смена совпадёт с началом каникул. Местом отдыха на выбран город Сочи Краснодарского края. Об этом заявил Сергей Свиридов, министр труда, занятости и социального развития Архангельской области, сообщает пресс-служба окружного правительства.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР В пионерлагере

Ожидается, что в рамках осенней смены на отдых отправится более 400 детей.

Четвертая смена проходила период с 7 по 27 августа. В детском санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России» в Анапе на четвёртой смене по федеральной программе «Дети Арктики» отдохнули 396 детей из Архангельской области.

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Федеральная программа «Дети Арктики» действует в регионе с 2022 года. Путевка в лагерь и проезд к месту отдыха из Архангельска и обратно оплачиваются полностью за счёт средств федерального бюджета. Участниками программы могут стать учащиеся с пятых по восьмые классы, проживающие на территории Арктической зоны: в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, на Новой Земле, в Приморском, Мезенском, Онежском, Лешуконском и Пинежском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная смена для детей из подшефной Ямалу Волновахи ДНР пройдет с 5 по 25 сентября в муниципальной базе отдыха «Эллада». Лагерь расположен на территории Туапсинского района Краснодарского края.

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