Москва, , 15:28 — REGNUM В Санкт-Петербурге август 2022 года стал самым жарким за всю историю климатических наблюдений. Об этом 31 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве.

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Причем средняя температура за август 2022 года на 1 градус превысила предыдущий рекорд температурного режима на территории Санкт-Петербурга.

«Этот месяц оказался самым жарким в Санкт-Петербурге. Тут рекорд превышен на 1 градус. Среднемесячное значение превысило рекордное значение 1939 года на 1,2 градуса. Это невероятно. Экстремальная ситуация. Связано это с тем, что в течение длительного времени погодой на европейской части России управлял мощный антициклон», — сказал Вильфанд.

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