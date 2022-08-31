Ростов-на-Дону, 31 августа, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В Ростовской области за парты сядут 2,7 тыс. школьников, прибывших из Донбасса и освобождённых территорий бывш. УССР. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Пресс-служба Минпросвещения России Преподаватель и ученики

Школы Ростовской области примут 2,7 тыс. ребят. В донские детские сады зачислено около 500 детей.

ИА REGNUM напоминает, что День знаний в Ростовской области отметят на открытом воздухе. Участие в торжественных линейках примут первоклассники и ученики выпускных классов.