Вашингтон, , 16:05 — REGNUM Раскрыты имена исполнителей главных ролей в предстоящем фильме «Большая Медведица» режиссёров Джонатана и Джоша Бэйкеров («Кин»). Об этом сообщил портал Comicbook 31 августа.

Мэри Элизабет Уинстэд Цитата из интервью для Esquire

Так, в картине, рассказывающей о выживании на неизвестной планете, сыграют Мэри Элизабет Уинстэд («Президент Линкольн: Охотник на вампиров») и Сочил Гомес («Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»). Дата выхода фильма в настоящий момент неизвестна.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Николас Кейдж снимется в комедии «Сценарий мечты» киностудии A24. Сюжет и роль Кейджа в предстоящей ленте пока что не раскрываются.

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