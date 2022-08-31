Вашингтон, 31 августа, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Раскрыты имена исполнителей главных ролей в предстоящем фильме «Большая Медведица» режиссёров Джонатана и Джоша Бэйкеров («Кин»). Об этом сообщил портал Comicbook 31 августа.

Цитата из интервью для Esquire Мэри Элизабет Уинстэд

Так, в картине, рассказывающей о выживании на неизвестной планете, сыграют Мэри Элизабет Уинстэд («Президент Линкольн: Охотник на вампиров») и Сочил Гомес («Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»). Дата выхода фильма в настоящий момент неизвестна.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Николас Кейдж снимется в комедии «Сценарий мечты» киностудии A24. Сюжет и роль Кейджа в предстоящей ленте пока что не раскрываются.