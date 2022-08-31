Минск, , 16:08 — REGNUM Численность уволенных специалистов в секторе информации и связи в Белоруссии за январь–июль, по данным Белстата, составила 20 880 человек. Принято на работу в стране за этот же период 10 044 айтишника. Таким образом, чистый отток кадров из белорусского IT-сектора в 2022 году составил более 10 тысяч человек. Об этом сообщил портал Office Life.

По всем видам деятельности в Белоруссии за январь–июль 2022 года уволено более 401 тысячи человек, а принято на работу около 343 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, релокация айтишников из Белоруссии началась после неудавшейся попытки госпереворота в в 2020 году.