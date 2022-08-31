Москва, 31 августа, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Оптимизма по поводу миссии МАГАТЭ в Запорожской АЭС испытывать нельзя. Об этом 31 августа заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Запорожская АЭС

«Дело в том, что это всё карманные структуры. Мы же уже не дети, мы уже выросли, мы поигрались в эту европейскую демократию, перестройку — мы всё это проходили, мы всё это прекрасно понимаем», — заявил Балицкий.

«Совет Европы поставляет оружие сумасшедшему маленькому фюреру, который обстреливает атомный реактор — они не понимают даже, что снести может их тоже. Но они с упрямством носорога поддерживают фашистский режим», — указал он.