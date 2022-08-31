Москва, 31 августа, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Планы Минэкономразвития по выведению экономики России на устойчивый рост, безусловно, выглядят крайне амбициозно, но при этом они абсолютно реализуемы физически, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

Рост экономики

«Предпосылками для такого утверждения выступает текущая динамика основных макроэкономических показателей России. Несмотря на шквал санкций разного уровня и направленности, российская экономика не свалилась в штопор, а наоборот демонстрирует высокую толерантность к стрессам и устойчивость к внешнему давлению.

Интересно, что в качестве основного драйвера роста экономики заявлен внутренний спрос как инвестиционный, так и потребительский. Отрадно, что на самом высоком уровне есть понимание того, что без обеспечения положительной динамики в инвестициях и потреблении, ни о каком росте национальной экономики говорить нельзя.

Перспективными выглядят и основные направления, которым будет уделяться особое внимание. В их числе развитие транспортно-логистической инфраструктуры с учётом новых направлений экспорта и импорта, реализация проектов импортозамещения в реальном секторе экономики, обеспечение технологического суверенитета, с акцентом на цифровизацию и создание собственной базы высокотехнологичного оборудования и ПО.

Если обратится к сухим статистическим выкладкам, то можно констатировать, что в 2023 году основной задачей правительства станет преодоления негативных трендов текущего года, которые, в целом, локализованы в конце первого и во втором квартале.

Ключевыми здесь станет обеспечение роста потребления близкого по абсолютным значениям к уровню спада 2022 года, а также насыщение реального сектора экономики необходимой для решения задач импортозамещения ликвидностью и технологиями.

Оценочно, при реализации программ поддержки реального сектора экономики в необходимом масштабе можно ожидать роста потребления в значениях не менее 3,2–3,5% по итогам 2023 года. При достижении данных показателей, в 2024 году выход на траекторию устойчивого роста национальной экономики выглядит совершенно реальной целью.

Подводя итог можно сказать, что планы, озвученные главой Минэкономразвития видятся крайне своевременными и жизненно необходимыми для стратегической реформации национальной экономики.

Акцент на активизацию внутреннего спроса и обеспечение надлежащего уровня инвестиций (как государственных, так и частных) следует признать обоснованным и, пожалуй, единственно возможным в текущих реалиях. Хочется верить, что все ответственные институты, включая Минфин и ЦБ, будут активно содействовать реализации предложенных решений и достижению намеченных целей», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно заявлению главы Минэкономразвития Максима Решетникова, целевой сценарий развития экономики России на период до 2030 года предполагает выход на устойчивый рост уже в 2024 году.

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