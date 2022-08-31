Москва, 31 августа, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Температурный режим на территории Москвы в августе был «фантастическим». Об этом 31 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в столице, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам эксперта, на протяжении августа в Москве было восемь дней, когда столбики термометров поднимались выше 30 градусов.

«В принципе за этот месяц было семь, фактически восемь дней, когда температура превышала 30 градусную отметку. Это фантастически. По своей характеристике этот август соответствует средней климатической температуре Ростовской области», — сказал Вильфанд.