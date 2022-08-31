Елизавета Коробова, 31 августа 2022, 19:35 — REGNUM Заявление представителя киевского неонацистского режима Ольги Стефанишиной о том, что Киев может получить возможность вступить в НАТО ещё до завершения российской специальной военной операции на территории бывшей УССР, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 31 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иероним Босх. Корабль дураков
Иероним Босх. Корабль дураков

Стефанишина как бы невзначай решила раскрыть по секрету всему свету, что Киев якобы имеет большие шансы стать членом НАТО, да не когда-нибудь, а прямо в разгар российской спецоперации на территории бывшей УССР. Раскрывать подробности того, откуда у неё появилась такая уверенность, она не стала, о чём буквально и заявила, но призвала всех верить ей на слово, ведь представители киевского неонацистского режима, как нам всем известно, «никогда не врут и говорят только правду».

Тем не менее очевидно, что подобные громкие заявления звучат из Киева не просто так, а для того, чтобы сбить информационный шторм, который настиг простых жителей бывшей УССР после катастрофически неудачного «контрнаступления» ВСУ. Потери личного состава киевских боевиков оказались настолько большими, перевалив за полторы тысячи и со всеми дальнейшими остановками, что лишь самые невероятные фантазии могут сбить народный гнев, направленный в сторону режима Зеленского.

«Ой, смехота! Кому они там нужны в НАТО с территориальными спорами и огромными долгами?» — интересуется Владислав Ф.

Многие пользователи напомнили Киеву, что Североатлантический альянс если и будет готов принять Киев в свой состав, то только тогда, когда последний не будет участвовать в боевых действиях и не будет иметь каких-либо территориальных претензий. Отсюда напрашивается очевидный вывод: киевскому режим не светит никакое вступление в НАТО от слова «совсем».

НАТО
НАТО
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Триллиарды раз уже говорилось: НАТО не принимает государства с территориальными неопределенностями. Это у них в своде правил прописано», — напоминает Кэтвар А.

«Вступление киевского неонацистского режима в НАТО будет означать официально начало полноценной войны России с НАТО. А значит, третья мировая война начнётся с применением, как водится, ядерного оружия. Ну какой идиот пойдёт на это? Да и ради чего? Ради кокаинового шизика? Смешно», — написал Алексей Б.

Часть людей убеждена, что подобные заявления делаются только лишь с той целью, чтобы навешать населению лапшу на уши.

«Это рассказывается исключительно для внутреннего потребления, чтобы дать лохам надежду», — считает Фёдор Л.

«Очевидно, что никакого вступления [бывш. УССР] в НАТО не планируется и не планировалось. По-моему, ещё Шольц заявлял, что Киев не получит права вступления в альянс ещё 30 лет. Может быть, нацисты и планируют воевать с Россией десятки лет, но российская армия им такой возможности предоставить не может. Пара месяцев, и хватит, всё [бывш. УССР] освободим», — указывает Андрей С.

Нашлись и те, кто всё-таки допустил вариант того, что сбрендившие на фоне своей русофобии страны НАТО могут принять воюющий Киев в свой состав, но цена такого сумасбродного поступка будет слишком высока, причём для всего человечества.

«В теории НАТО может включить в себя [бывш. УССР]. Когда придёт осознание того, что нацисты не удержат нужные для НАТО территории, единственным способом сохранить их доступными для оного будет принятие их в альянс. Правда, будут ли готовы сателлиты НАТО оплатить этот процесс — вопрос. Может, заставят, но мир уже прежним не будет», — поделился своим мнением Марсель З.

Напомним, 31 августа представитель киевского неонацистского режима Ольга Стефанишина заявила «Европейской правде» о том, что Киев может получить возможность вступить в НАТО ещё до завершения российской специальной военной операции на территории бывшей УССР.