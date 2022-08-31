Екатеринбург, , 15:28 — REGNUM В Екатеринбурге существует незначительный дефицит учителей. Его удаётся перекрыть за счёт совместителей, заявил журналистам в ходе пресс-конференции глава департамента образования администрации города Константин Шевченко.

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По словам чиновника, в Екатеринбурге трудятся 8,5 учителей, треть из которых — молодые специалисты. При этом вакансии в екатеринбургских школах ещё есть. Дефицит планируют закрыть к 1 октября.

Преодолеть дефицит также помогают педагогические классы. После обучения в них школьники поступают в педагогические вузы, а после обучения возвращаются в родную школу в качестве учителей, отметил Шевченко.