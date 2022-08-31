Тула, , 15:21 — REGNUM Мобильный гуманитарный центр заработал в Мариуполе 30 августа по поручению губернатора Тульской области, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона. В Левобережном районе Мариуполя, которая является подшефной территорией Тульской области, работают представители реготделения «Единой России» и правительства Тульской области.

Раздача гуманитарной помощи в Мариуполе Управление пресс-службы правительства Тульской области

Для жителей Мариуполя в Тульской области собрано 20 тонн продовольствия и другой необходимой продукции. В наборы входят вода, сахар, крупы, макаронные изделия, растительное масло, мука, чай и кофе, тульские пряники, сгущенное молоко, рыбные и мясные консервы.

Продуктовые наборы волонтёры центра раздают адресно — наборы вручают на придомовых территориях, а маломобильным людям доставляют на дом.

Только в первый день работы волонтёры раздали и доставили более 200 комплектов гуманитарной помощи. Также делегация Тульской области продолжает оказывать жителям социальное сопровождение и поддерживает семьи с детьми.