Москва, 31 августа, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В России спрос на выпускников IT-специальностей еще долго будет оставаться высоким, считает заместитель заведующего лабораторией исследований рынка труда ВШЭ Сергей Солнцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа сообщила пресс-служба Высшей школы экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Программист

«150 тысяч рублей — часто встречающаяся зарплата у выпускников IT-специальностей на начальных позициях, — отметил Солнцев. — Спрос на кадры в отрасли еще долго будет высоким, однако может возникнуть ситуация, когда зарплаты на российском IT-рынке начнут постепенно падать относительно других отраслей».

В свою очередь, профессор департамента программной инженерии факультета компьютерных наук, вице-президент ВШЭ Игорь Агамирзян призвал не забывать, что без создания средств производства и подготовки специалистов, которые могут эти средства производства создавать, технологической независимости не может быть в принципе.

«Существующие у нас в настоящий момент производственные мощности позволяют реализовать процессор, соответствующий мировому уровню середины 1990-х — начала 2000-х годов. И это на импортном оборудовании. Путь России в этом плане предстоит длительный и сложный. И подготовка кадров в новых областях, которые по тем или иным причинам на протяжении долгих лет недоинвестировались, — не очень простая задача», — считает он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть точка зрения, что краткосрочные образовательные IT-курсы неспособны конкурировать с вузовской подготовкой — выпускники таких экспресс-программ могут претендовать на рынке лишь на весьма скромные позиции со средним уровнем дохода.